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06:25 (мск), источник: РИА Новости

В Австрии мигрант убил пожилую пару из-за политических взглядов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Выходец из Туниса убил двух пенсионеров в австрийском городе Линц из-за своей ненависти к правым политикам страны, пишет Heute со ссылкой на полицию.

Источник: AFP 2017

Сообщается, что 54-летний мигрант сам пришел и сознался в содеянном преступлении. Он рассказал, что тщательно спланировал убийство, сначала задушил 85-летнюю женщину, затем убил ее 87-летнего мужа, после чего поджег тела жертв.

Объясняя мотивы своих действий, он заявил, что ненавидит правых политиков, включая Австрийскую партию свободы, которую, как он полагал, поддерживали убитые пенсионеры.

Издание отмечает, что мигрант проживал в Австрии с 1989 года и хорошо был знаком с пожилой парой.

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