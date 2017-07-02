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07:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем

На место происшествия в Софиевской Борщаговке прибыли четыре пожарных автомобиля. Спасатели работают уже около часа, однако пожар пока не удалось потушить.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на Софиевской Борщаговке, утром 2 июня, вспыхнул пожар в ресторане. Рядом с местом происшествия находятся частные дома, огонь перекинулся на ближайший забор.

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«На место происшествия прибыли четыре пожарных автомобиля. Спасатели работают уже около часа, однако пожар пока не удалось потушить», — сообщает корреспондент «Подробностей».

Рядом с рестораном были припаркованные авто, с помощью пожарного автомобиля их эвакуировали. Под Киевом горит ресторан, пожарные не могут справиться с пламенем.

Напомним, накануне пресс-служба ГСЧС сообщила, что спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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