Число жертв ДТП с участием автобуса в Татарстане выросло до 13
На месте аварии завершены следственные действия.
На месте аварии завершены следственные действия.
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Жертвами ДТП в Заинском районе Татарстана, где в ночь на воскресенье столкнулись междугородний автобус и грузовой автомобиль, стали 13 человек, сообщил агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах региона.
«Погибших уже 13. Пострадавших 12», — уточнил он.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы завершили следственные действия на месте ДТП.
«Правоохранительные органы провели следственные действия. В 5:53 спасатели и пожарные начали работы по извлечению тел погибших», — сообщил руководитель
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», автобус, следовавший по маршруту «Самара — Ижевск», опрокинулся на проезжей части и загорелся.