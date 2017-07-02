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07:14 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв ДТП с участием автобуса в Татарстане выросло до 13

На месте аварии завершены следственные действия.

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Жертвами ДТП в Заинском районе Татарстана, где в ночь на воскресенье столкнулись междугородний автобус и грузовой автомобиль, стали 13 человек, сообщил агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах региона.

«Погибших уже 13. Пострадавших 12», — уточнил он.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы завершили следственные действия на месте ДТП.

«Правоохранительные органы провели следственные действия. В 5:53 спасатели и пожарные начали работы по извлечению тел погибших», — сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин журналистам.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск произошло ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского автобуса «Неоплан», автобус, следовавший по маршруту «Самара — Ижевск», опрокинулся на проезжей части и загорелся.

Комментарии
4
Наталья Наталья
соболезнуем родным и близким погибших...
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Колдун Самарский
Может придумаешь хоть одну модель авто транспорта которые не попадают в аварии? Судя по твоей логике автобус должен был перепрыгнуть КАМАЗ. Или за рулём его вообще сидел человек из 10 века. А кто виноват ещё разобраться надо.
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Джеймс С
На камазах ездит только сброд...постоянно из-за этих неучей аварии..
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