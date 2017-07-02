Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Новосибирске из-за ливня

2 июня в 05.47 утра по новосибирскому времени поступило сообщение, о том что в Железнодорожном районе Новосибирска произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда № 602 сообщением «Новосибирск-Бийск». Это случилось на перегоне «ст. Новосибирск-Главный — ст. Новосибирск-Южный».

«На путях схода намыло грязь при выпадении обильного количества осадков (7−8 мм) протяженностью 7−8 метров, — сообщили VN.ru в ГУ МЧС по региону. — В составе поезда находилось 12 вагонов (298 пассажиров). Погибших и пострадавших нет. Задержки поездов нет. Основные пути не заняты».

На место ЧП был направлен резервный локомотив для отбуксировки состава обратно на станцию Новосибирск-Главный. После переформирования поезд вновь отправился к месту назначения. Сейчас пути вновь свободны для движения.

На место происшествия работали спасатели и три восстановительные бригады от РЖД. Всего в операции было задействовано 34 человека.