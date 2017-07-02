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08:26 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ветхое дерево придавило ногу ребенку

Инцидент произошел вечером, 1 июля, во дворе дома по улице Иванишко в Омске. Об этом в паблике «Омск ВК» сообщила очевидец происшествия Евгения Куракова.

«Ребят, на Иванишко упало дерево, одна часть осталась и трещит, может упасть. Пострадал ребенок!!» — написала Евгения Куракова.

На одном из снимков, выложенных очевидцем, заметно, что дерево разломилось пополам. Крона рухнула на площадку, где, вероятно, и играла девочка, которой придавило ногу. На место происшествия приехала скорая и реанимация.

Автор фото также отметила, что местные жители давно просили власти спилить дерево.

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