В Омске ветхое дерево придавило ногу ребенку
Инцидент произошел вечером, 1 июля, во дворе дома по улице Иванишко в Омске. Об этом в паблике «Омск ВК» сообщила очевидец происшествия Евгения Куракова.
Инцидент произошел вечером, 1 июля, во дворе дома по улице Иванишко в Омске. Об этом в паблике «Омск ВК» сообщила очевидец происшествия Евгения Куракова.
«Ребят, на Иванишко упало дерево, одна часть осталась и трещит, может упасть. Пострадал ребенок!!» — написала Евгения Куракова.
На одном из снимков, выложенных очевидцем, заметно, что дерево разломилось пополам. Крона рухнула на площадку, где, вероятно, и играла девочка, которой придавило ногу. На место происшествия приехала скорая и реанимация.
Автор фото также отметила, что местные жители давно просили власти спилить дерево.