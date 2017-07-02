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07:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Экс-премьер Израиля Ольмерт досрочно освобожден из заключения

Ранее Ольмерт был признан виновным в коррупции. Он стал первым осужденным главой правительства в истории еврейского государства.

Источник: РИА "Новости"

Экс-премьер Израиля Эхуд Ольмерт, ранее осужденный за коррупцию, в воскресенье досрочно вышел на свободу.

В феврале прошлого года он начал отбывать 19-месячный срок, к которому был приговорен за получение взяток в обмен на содействие в строительстве элитного жилого комплекса «Холилэнд» в Иерусалиме, а также воспрепятствование отправлению правосудия.

Он стал первым главой правительства в истории еврейского государства, побывавшим в заключении.

Ольмерт отбывал наказание в тюрьме «Маасиягу» в 20 километрах к югу от Тель-Авива, где содержатся главным образом осужденные за экономические преступления.

На прошлой неделе он попал в больницу с жалобами на боли в области груди. Во время госпитализации, которая продолжалась несколько дней, целый ряд израильских политиков выступил с призывом досрочно освободить 71-летнего политика, напоминая о его заслугах перед государством.

Ольмерт, занимавший пост министра иностранных дел в правоцентристском правительстве Ариэля Шарона, возглавил кабинет в 2006 году после того, как Шарон перенес инсульт и впал в кому, и руководил правительством три года.

Прокуратура решила не обжаловать решение израильской комиссии по помилованию, которая 29 июня согласилась досрочно освободить экс-премьера, сообщила газета «Гаарец».

В декабре прошлого года, также досрочно, был освобожден из заключения экс-президент Израиля Моше Кацав, отбывавший срок по обвинению в преступлениях сексуального характера.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
Иван Петров
Обычный приёмчик всех коррупционеров, независимо от страны пребывания: как воровать - здоров. как космонавт, как присел - так сразу насквозь весь больной.
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