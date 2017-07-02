Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Подмосковье

«В Подольске около дома 25 по Красногвардейскому бульвару произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое из них были доставлены в больницу. По предварительным данным, они были ранены из травматического оружия», — сказал собеседник агентства.

Мужчина, открывший стрельбу, задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.