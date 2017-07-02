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09:52 (мск), источник: ТАСС

Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Подмосковье

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина ранил двоих человек в ходе конфликта в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

«В Подольске около дома 25 по Красногвардейскому бульвару произошел конфликт между тремя мужчинами, в ходе которого двое из них были доставлены в больницу. По предварительным данным, они были ранены из травматического оружия», — сказал собеседник агентства.

Мужчина, открывший стрельбу, задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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