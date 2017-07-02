Стал известен список пострадавших в ДТП в Татарстане

Отмечается, что их место проживания пока не установлено.

Список погибших появится позднее, после генетической экспертизы.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус Neupolan, следовавший по маршруту Самара-Ижевск, врезался в безнзовоз КамАЗ около 00:30 по московскому времени. В результате ДТП произошел пожар. В момент столкновения в автобусе находились 28 человек, в том числе водитель. На данный момент число погибших составляет 13 человек, 12 человек госпитализированы, трое — на амбулаторном лечении.

В связи с ДТП МВД по Татарстану возбудило уголовное дело.