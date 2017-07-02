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10:05 (мск), источник: RNS

Стал известен список пострадавших в ДТП в Татарстане

Стал известен список пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом и бензовозом. Его озвучили на «горячей линии» Республиканского центра медицины катастроф Минздрава Татарстана, сообщает информагентство «Удмуртия».

Отмечается, что их место проживания пока не установлено.

Список погибших появится позднее, после генетической экспертизы.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус Neupolan, следовавший по маршруту Самара-Ижевск, врезался в безнзовоз КамАЗ около 00:30 по московскому времени. В результате ДТП произошел пожар. В момент столкновения в автобусе находились 28 человек, в том числе водитель. На данный момент число погибших составляет 13 человек, 12 человек госпитализированы, трое — на амбулаторном лечении.

В связи с ДТП МВД по Татарстану возбудило уголовное дело.

Дополнительную информацию о происшествии можно получить по телефонам: +7 (843) 227−46−96 и +7 (843) 227−45−63.

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