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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Центральный аппарат СК проконтролирует расследование ДТП в Татарстане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Татарстане, где погибли 13 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в республике Татарстан, в результате которого по предварительным данным погибли 13 человек, в том числе и двое детей», — сказала Петренко.

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Как рассказала официальный представитель ведомства, по одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. Сейчас следователи осматривают место происшествия, из автобуса извлечено 8 тел погибших, их личности устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля «Камаз» и пассажирского автобуса «Неоплан» в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12).

МВД по Татарстану возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц». Следствие также возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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