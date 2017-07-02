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11:34 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области скутер сгорел из-за воспламенения горючего

2 июля в 03:25 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в городе Урюпинске Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Волгоградской области.

На улице Карбышева горел скутер «Ирбис» по всей площади. Пожарные расчёты 23-й пожарно-спасательной части предотвратили огонь в 03:30. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара — воспламенение паров горючей жидкости по раскаленному элементу двигателя.

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