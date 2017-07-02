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11:15 (мск), источник: Publika.md

Мужчина на кабриолете устроил ДТП на Ботанике

Один человек пострадал минувшим вечером в ДТП, которое произошло в столице на Ботанике. Там столкнулись два автомобиля.

Источник: Publika.md

Одного из водителей доставили в больницу. По словам очевидцев, виновен в аварии водитель кабриолета, превысивший скорость. Он не справился с управлением и врезался в легковушку, которая ехала по встречной полосе. Сам водитель не пострадал. Ведётся следствие.

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