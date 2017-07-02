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14:36 (мск), источник: Новости Перми

На трассе Пермь-Екатеринбург опрокинулся автомобиль «Джили»

Автоавария случилась накануне во второй половине дня на 64 км дороги. В результате погиб один человек.

По предварительным данным краевого ГУ МВД, женщина 1976 года рождения за рулем «Джили» не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, где ее автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир — мужчина 1950 г. р.

Водительница и еще трое пассажиров были травмированы, их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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