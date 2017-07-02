На трассе Пермь-Екатеринбург опрокинулся автомобиль «Джили»
Автоавария случилась накануне во второй половине дня на 64 км дороги. В результате погиб один человек.
Автоавария случилась накануне во второй половине дня на 64 км дороги. В результате погиб один человек.
По предварительным данным краевого ГУ МВД, женщина 1976 года рождения за рулем «Джили» не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, где ее автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погиб пассажир — мужчина 1950 г. р.
Водительница и еще трое пассажиров были травмированы, их госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.