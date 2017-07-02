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11:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе произошел пожар возле санатория, пострадали дети

В субботу вечером в больницу поступило 4 человека, из которых двое детей, пострадавших во время тушения пожара. У госпитализированных — отравление продуктами горения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы произошел пожар на открытой территории возле санатория, в результате чего пострадали четыре человека, из которых двое детей, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что вечером 1 июля в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в районе села Усатово, возле санатория «Куяльник».

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Вскоре на место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые ликвидировали возгорание на общей площади 700 кв. м.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

В субботу вечером в больницу поступило 4 человека, из которых двое детей, пострадавших во время тушения пожара. У госпитализированных — отравление продуктами горения.

Как сообщалось ранее, в субботу спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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