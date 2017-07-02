В Одессе произошел пожар возле санатория, пострадали дети

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы произошел пожар на открытой территории возле санатория, в результате чего пострадали четыре человека, из которых двое детей, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что вечером 1 июля в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в районе села Усатово, возле санатория «Куяльник».