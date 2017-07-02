В Одессе произошел пожар возле санатория, пострадали дети
В субботу вечером в больницу поступило 4 человека, из которых двое детей, пострадавших во время тушения пожара. У госпитализированных — отравление продуктами горения.
В субботу вечером в больницу поступило 4 человека, из которых двое детей, пострадавших во время тушения пожара. У госпитализированных — отравление продуктами горения.
КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы произошел пожар на открытой территории возле санатория, в результате чего пострадали четыре человека, из которых двое детей, сообщили в
Отмечается, что вечером 1 июля в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в районе села Усатово, возле санатория «Куяльник».
Вскоре на место вызова прибыли
Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
В субботу вечером в больницу поступило 4 человека, из которых двое детей, пострадавших во время тушения пожара. У госпитализированных — отравление продуктами горения.
Как сообщалось ранее, в субботу спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.