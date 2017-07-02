Число погибших в крупном ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14

«Погибших уже 14», — сказала Газизова.

Она отметила, что тело четырнадцатого погибшего было извлечено из автобуса.

Сообщение о ДТП с участием грузового автомобиля «Камаз» и пассажирского автобуса «Неоплан» в девяти километрах от Заинска поступило в 00.40 мск воскресенья. Автобус следовал по маршруту Самара-Ижевск, в нем находились 28 человек. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным минздрава Татарстана, 15 человек пострадали (из них госпитализированы 12).

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование аварии взято на контроль центрального аппарата СК России.