В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Медицинская помощь потребовалась кондуктору и еще двум женщинам — пассажирам автобуса, следовавшим по маршруту № 19.

Больше других пострадал 33-летний водитель иномарки, по вине которого и произошла авария. Машина, по данным автоинспекции, на скорости выехала на встречную полосу. Вероятно, водитель, до сих пор не сменивший зимние шины на летние, не справился с колейностью на мокрой от дождя дороге. Чтобы вызволить тяжело травмированного хозяина из салона, спасатели воспользовались специнструментом.