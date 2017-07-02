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14:34 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Четыре человека были госпитализированы сегодня в больницы Екатеринбурга после столкновения в центре города Hyundai Elantra с рейсовым автобусом.

Медицинская помощь потребовалась кондуктору и еще двум женщинам — пассажирам автобуса, следовавшим по маршруту № 19.

Больше других пострадал 33-летний водитель иномарки, по вине которого и произошла авария. Машина, по данным автоинспекции, на скорости выехала на встречную полосу. Вероятно, водитель, до сих пор не сменивший зимние шины на летние, не справился с колейностью на мокрой от дождя дороге. Чтобы вызволить тяжело травмированного хозяина из салона, спасатели воспользовались специнструментом.

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