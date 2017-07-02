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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

На Крите десятки людей госпитализированы из-за 45-градусной жары

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Крите десятки людей госпитализированы из-за 45-градусной жары, сообщают информагентства.

Источник: БЕЛТА

От жары пострадали в основном пожилые люди, большинство звонков в скорую помощь поступило 1 июля после обеда. С признаками теплового удара, сердечными проблемами и головокружением в больницы были доставлены несколько десятков человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В конце прошлой недели в Греции установилась сорокаградусная жара. На Крите в субботу отмечался температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию. Понижение температуры до 33−34 градусов синоптики прогнозируют в понедельник.

Власти Афин открыли в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. В первую очередь эти места предназначены для слабозащищенных групп населения.

Пожарные службы страны запретили разводить костры ввиду опасности пожаров из-за сухой жаркой погода. Несмотря на предупреждение, в Греции 1 июля произошло несколько пожаров.

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