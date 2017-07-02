На Крите десятки людей госпитализированы из-за 45-градусной жары

От жары пострадали в основном пожилые люди, большинство звонков в скорую помощь поступило 1 июля после обеда. С признаками теплового удара, сердечными проблемами и головокружением в больницы были доставлены несколько десятков человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В конце прошлой недели в Греции установилась сорокаградусная жара. На Крите в субботу отмечался температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию. Понижение температуры до 33−34 градусов синоптики прогнозируют в понедельник.

Власти Афин открыли в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут переждать жару. В первую очередь эти места предназначены для слабозащищенных групп населения.