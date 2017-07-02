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11:43 (мск), источник: Publika.md

На Крите десятки людей госпитализировали из-за жары

На Крите жара стала причиной обращения большого количества пожилых людей за скорой помощью.

Источник: Publika.md

В больницы были доставлены десятки людей пострадавших с сердечными проблемами, с головокружением и симптомами теплового удара.

В тяжелом состоянии находятся два человека.

По данным медиков, большинство пришлось на вторую половину дня субботы.

В субботу на Крите была отмечена рекордная температура — 45,9 градуса по Цельсию, сообщает iz.ru.

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