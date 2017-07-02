На Крите десятки людей госпитализировали из-за жары
На Крите жара стала причиной обращения большого количества пожилых людей за скорой помощью.
На Крите жара стала причиной обращения большого количества пожилых людей за скорой помощью.
В больницы были доставлены десятки людей пострадавших с сердечными проблемами, с головокружением и симптомами теплового удара.
В тяжелом состоянии находятся два человека.
По данным медиков, большинство пришлось на вторую половину дня субботы.
В субботу на Крите была отмечена рекордная температура — 45,9 градуса по Цельсию, сообщает iz.ru.