В Краснодаре из горевшей многоэтажки эвакуировали 58 человек
Предположительно, причиной случившегося могло стать короткое замыкание электропроводки.
Предположительно, причиной случившегося могло стать короткое замыкание электропроводки.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС около половины второго ночи 2 юля. Пожар начался в квартире на 3 этаже 5-этажного дома на улице Московской. По предварительным данным, источником огня стал загоревшийся кондиционер,
Огонь перекинулся на балкон соседней квартиры. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома 58 человек.
На ликвидацию огня ушло около часа. На месте происшествия работал 21 человек, 6 единиц техники. Пострадавших нет, сообщает
Точные причины инцидента установят специалисты.