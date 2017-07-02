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13:11 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре из горевшей многоэтажки эвакуировали 58 человек

Предположительно, причиной случившегося могло стать короткое замыкание электропроводки.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС около половины второго ночи 2 юля. Пожар начался в квартире на 3 этаже 5-этажного дома на улице Московской. По предварительным данным, источником огня стал загоревшийся кондиционер, из-за чего произошло короткое замыкание и начался пожар.

Огонь перекинулся на балкон соседней квартиры. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома 58 человек.

На ликвидацию огня ушло около часа. На месте происшествия работал 21 человек, 6 единиц техники. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Точные причины инцидента установят специалисты.

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