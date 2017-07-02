Во время непогоды в Украине пострадали 17 человек

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Жертвами непогоды стали жители Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей.

В частности, в Киевской области пострадали 8 человек, в Черкасской — 5 человек, в Сумской области — трое взрослых и один ребенок.

«По предварительным данным, произошло свержение 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ», — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 210 спасателей и 45 единиц техники.