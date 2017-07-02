Разыскивается психически больная мать: ребенок в опасности

22-летняя мать с двухлетним сыном потерялись в Маслянинском районе Новосибирской области. По сообщению поисковиков «Лиза-Алерт», пропавшие могли пуститься в путешествие автостопом. Волонтёры поискового отряда сообщили о розыске двух жителей Маслянинского района — 22-летней Анастасии Бондарец с 2-летним сыном Савелием Бондарец. Они ушли из дома в ночь на 1 июля.

«Женщина может быть дезориентирована, — предупреждают поисковики. — Её сыну может угрожать опасность из-за состояния здоровья матери». В «Лиза Алерт» предполагают, что мама и сын могли отправиться пешком по трассе Маслянино-Новосибирск, а может, и воспользоваться автостопом.