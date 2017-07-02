Разыскивается психически больная мать: ребенок в опасности

22-летняя мать с двухлетним сыном потерялись в Маслянинском районе Новосибирской области. По сообщению поисковиков «Лиза-Алерт», пропавшие могли пуститься в путешествие автостопом. Волонтёры поискового отряда сообщили о розыске двух жителей Маслянинского района — 22-летней Анастасии Бондарец с 2-летним сыном Савелием Бондарец. Они ушли из дома в ночь на 1 июля.
«Женщина может быть дезориентирована, — предупреждают поисковики. — Её сыну может угрожать опасность из-за состояния здоровья матери». В «Лиза Алерт» предполагают, что мама и сын могли отправиться пешком по трассе Маслянино-Новосибирск, а может, и воспользоваться автостопом.
«Отделением МВД России по Маслянинскому району разыскивается Бондарец Анастасия Александровна, 07.12.1994 г. р. которая в ночь на 01.07.2017 ушла из дома в с. Бажинск, Маслянинского района со своим малолетним сыном Бондарец Савелием Ивановичем, 15.05.2015 г. р. в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ГУ МВД по области.
Приметы разыскиваемых:
Бондарец А. А. — рост 155−160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, прямые, длинные, глаза карие. Была одета: кроссовки серого цвета с белыми вставками, розовые брюки, футболка синего цвета. При себе имеет паспорт, свидетельство о рождении сына, черный рюкзак и дорожную сумку красного цвета.
Бондарец С. И. — волосы русые прямые, глаза карие. Был одет: сандалии светлого цвета, джинсы голубого цвета, светлая футболка, кепка джинсовая голубого цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383−47) 21−102; 23−305.