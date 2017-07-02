Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
"Сбербанк обезумел": клиенты банка о повторно списанных деньгах
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: в Киеве бывшего премьера обвинили в подготовке госпереворота
СМИ: у США - "лицензия" на вмешательства в дела РФ
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Как недосып влияет на мозг
От чего вас спасет спиннер
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
9В Китае сошли два оползня
14:31 (мск), источник: VN.ru

Разыскивается психически больная мать: ребенок в опасности

В Новосибирской области разыскивается 22-летняя жительница села Бажинск Маслянинского района, которая со своим двухлетним сыном Савелием ушла из дома в неизвестном направлении. Женщина дезориентирована. Её сыну может угрожать опасность.

Источник: VN.ru

22-летняя мать с двухлетним сыном потерялись в Маслянинском районе Новосибирской области. По сообщению поисковиков «Лиза-Алерт», пропавшие могли пуститься в путешествие автостопом. Волонтёры поискового отряда сообщили о розыске двух жителей Маслянинского района — 22-летней Анастасии Бондарец с 2-летним сыном Савелием Бондарец. Они ушли из дома в ночь на 1 июля.

«Женщина может быть дезориентирована, — предупреждают поисковики. — Её сыну может угрожать опасность из-за состояния здоровья матери». В «Лиза Алерт» предполагают, что мама и сын могли отправиться пешком по трассе Маслянино-Новосибирск, а может, и воспользоваться автостопом.

«Отделением МВД России по Маслянинскому району разыскивается Бондарец Анастасия Александровна, 07.12.1994 г. р. которая в ночь на 01.07.2017 ушла из дома в с. Бажинск, Маслянинского района со своим малолетним сыном Бондарец Савелием Ивановичем, 15.05.2015 г. р. в неизвестном направлении», — говорится в сообщении ГУ МВД по области.

Приметы разыскиваемых:

Бондарец А. А. — рост 155−160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, прямые, длинные, глаза карие. Была одета: кроссовки серого цвета с белыми вставками, розовые брюки, футболка синего цвета. При себе имеет паспорт, свидетельство о рождении сына, черный рюкзак и дорожную сумку красного цвета.

Бондарец С. И. — волосы русые прямые, глаза карие. Был одет: сандалии светлого цвета, джинсы голубого цвета, светлая футболка, кепка джинсовая голубого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (383−47) 21−102; 23−305.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рекордные ливни залили Новосибирскую область
СК берет на контроль расследование ДТП в Татарстане
Путин подписал закон о создании «реестра коррупционеров»
СМИ: Великобритания может выйти из ЕС без переговоров
Поветкин победил украинца в бою за титулы WBA и WBO
Марадона и Это’О посетят финал Кубка конфедераций
В Лондоне автомобиль врезался в группу подростков
Жара в Греции поставила новый европейский рекорд
Спорт
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь