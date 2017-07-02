Грузовик с вениками сгорел на трассе в ЗКО
В загоревшейся фуре находилось шесть тонн веников, пожар тушили около двух часов.
В загоревшейся фуре находилось шесть тонн веников, пожар тушили около двух часов.
АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Груженый грузовик загорелся на трассе
Пожар произошел в Теректинском районе в ночь на 1 июля.
«Большегруз марки Renault загорелся около поселка Жана омир в Теректинском районе. В кузове фуры находилось 6 тонн веников. Пожар ликвидирован в 4.00. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в
Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.