Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
От чего вас спасет спиннер
Три пассажирских самолета поразила молния при посадке в Москве
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: в Киеве бывшего премьера обвинили в подготовке госпереворота
СМИ: у США - "лицензия" на вмешательства в дела РФ
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
Стройная Навка привлекла внимание откровенным нарядом - СМИ
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
10Волшебники, ведьмы и квиддич
13:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Грузовик с вениками сгорел на трассе в ЗКО

В загоревшейся фуре находилось шесть тонн веников, пожар тушили около двух часов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Груженый грузовик загорелся на трассе Самара-Шымкент в Западно-Казахстанской области, сообщает региональный портал «Мой город».

Пожар произошел в Теректинском районе в ночь на 1 июля.

«Большегруз марки Renault загорелся около поселка Жана омир в Теректинском районе. В кузове фуры находилось 6 тонн веников. Пожар ликвидирован в 4.00. Жертв и пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.

Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ДТП с участием двух автобусов произошло в Алматы, есть пострадавшие
СК берет на контроль расследование ДТП в Татарстане
Путин подписал закон о создании «реестра коррупционеров»
СМИ: Великобритания может выйти из ЕС без переговоров
Поветкин победил украинца в бою за титулы WBA и WBO
Кот Ахилл предсказал исход финала Кубка конфедераций
Армия Сирии опровергла сообщения о применении хлора
Жара в Греции поставила новый европейский рекорд
Спорт
Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций по футболу Футболисты сборных Германии и Чили сыграют в финале Кубка конфедераций, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в воскресенье
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь