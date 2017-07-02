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14:26 (мск), источник: РИА Новости

В больницах остаются десять пострадавших при ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 2 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Двое пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане, в котором погибли 14 человек, выписаны из стационара, в больницах остаются 10 пострадавших, сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Айгуль Салимзянова.

Источник: РИА Новости

Сообщение о столкновении автобуса «Неоплан» с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке «КамАЗом», неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По информации ГУМЧС РФ по Татарстану, автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск, в нем находились 28 человек.

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В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По данным регионального минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12). Региональное следственное управление СК позднее уточнило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших.

«Всего пострадавших было 15. Из них пятерых отпустили, десять остаются в больницах», — сказала Салимзянова.

По информации собеседницы агентства, в больнице скорой помощи Набережных Челнов остаются трое пострадавших, еще трое переведены оттуда в Казань и доставлены в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана. Четыре человека остаются в стационаре медсанчасти «Татнефти» в Альметьевске.

Ранее Минздрав сообщал, что из 12 госпитализированных пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести. Шестеро из них были доставлены больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, шестеро — в медсанчасть «Татнефти» в Альметьевск.

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