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14:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В Лондоне автомобиль врезался в группу подростков

На юге Лондона автомобиль Audi A3 на большой скорости врезался в группу подростков. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает BBC News.

По предварительным данным, погибла 16-летняя девушка. Еще шесть человек доставлены в больницу с не опасными для жизни ранениями.

По данным полиции, сидевший за рулем Audi-A3 мужчина получил травму головы и может в ближайшее время обратиться за медицинской помощью. Правоохранители сомневаются, что наезд на подростков был преднамеренным.

19 июня в Лондоне фургон совершил наезд на прихожан мечети, расположенной в районе Финсбери-парк. Мужчину скрутил имам мечети, он же защитил его от разъяренной толпы, чтобы позволить полицейским произвести задержание.

Вечером 3 июня трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

22 марта в Лондоне уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Погибли пять человек.

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