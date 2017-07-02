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15:18 (мск), источник: УНИАН

В столице аноним сообщил о минировании четырех станций метро

Станции «Майдан Независимости» и «Льва Толстого» закрыты на вход и выход. Продолжается проверка относительно наличия на станциях взрывоопасных предметов.

Источник: УНИАН

В столице аноним сообщил о минировании станций метрополитена «Минская», «Оболонь», «Майдан Незалежности» и «Льва Толстого».

Как сообщили в дежурной части управления полиции в метрополитене, станции были закрыты на вход и выход.

Сейчас, по словам собеседника агентства, «Минская» и «Оболонь» работают в штатном режиме.

В то же время станции «Майдан Незалежности» и «Льва Толстого» закрыты на вход и выход. Продолжается проверка наличия на станциях взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, сегодня из-за сообщения о минировании не работала станция метрополитена «Театральная». По результатам проверки взрывчатка не найдена.

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