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15:23 (мск), источник: УНИАН

В Минобороны сообщили, как погибли двое украинских военных

Военнослужащие погибли возле села Пески в результате подрыва на мине.

Источник: УНИАН

Двое украинских военнослужащих погибли вчера возле села Пески Донецкой области, подорвавшись на мине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За сутки двое украинских военных погибли. Это произошло в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на мине. Еще трое украинских военных получили ранения и боевые травмы», — сказал он.

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