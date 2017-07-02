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15:21 (мск), источник: Publika.md

Двое спасателей погибли этим утром в аварии у села Магдачешты Криулянского района

Двое спасателей погибли этим утром в аварии у села Магдачешты Криулянского района. В их автомобиль врезалась легковушка. Водитель машины уснул за рулём.

Источник: Publika.md

Он не пострадал, а вот его пассажирку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Виновный водитель — гражданин Украины — и его пассажирка возвращались из соседней страны. Мужчину задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело. Теперь задержанному грозит лишение водительских прав и до 10 лет тюрьмы.

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