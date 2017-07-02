Двое спасателей погибли этим утром в аварии у села Магдачешты Криулянского района

Он не пострадал, а вот его пассажирку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Виновный водитель — гражданин Украины — и его пассажирка возвращались из соседней страны. Мужчину задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело. Теперь задержанному грозит лишение водительских прав и до 10 лет тюрьмы.