Двое спасателей погибли этим утром в аварии у села Магдачешты Криулянского района
Двое спасателей погибли этим утром в аварии у села Магдачешты Криулянского района. В их автомобиль врезалась легковушка. Водитель машины уснул за рулём.
Двое спасателей погибли этим утром в аварии у села Магдачешты Криулянского района. В их автомобиль врезалась легковушка. Водитель машины уснул за рулём.
Он не пострадал, а вот его пассажирку доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Виновный водитель — гражданин Украины — и его пассажирка возвращались из соседней страны. Мужчину задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело. Теперь задержанному грозит лишение водительских прав и до 10 лет тюрьмы.