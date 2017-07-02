В Татарстане задержали водителей попавших в ДТП автобуса и грузовика

Сообщение о столкновении автобуса «Неоплан» с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ», неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По первоначальной информации ГУ МЧС РФ по Татарстану, в автобусе находились 28 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.
По данным регионального минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12). Региональное следственное управление СК позднее уточнило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших.
«Водители транспортных средств-участников ДТП в Казани задержаны. В настоящее время одного из участников ДТП… опрашивают следователи Главного следственного управления МВД по республике Татарстан», — говорится в сообщении.