В Татарстане задержали водителей попавших в ДТП автобуса и грузовика

Сообщение о столкновении автобуса «Неоплан» с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ», неподалеку от Заинска поступило в 0.40 мск воскресенья. По первоначальной информации ГУ МЧС РФ по Татарстану, в автобусе находились 28 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся.

По данным регионального минздрава, на месте погибли 13 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали (из них госпитализированы 12). Региональное следственное управление СК позднее уточнило, что из автобуса извлечены тела 14 погибших.