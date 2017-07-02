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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

На Аляске 11-летний мальчик спас взрослых от нападения медведя

На Аляске 11-летний Элиот Кларк спас родственников, подвергшихся нападению бурого медведя по дороге на рыбалку. Об этом сообщает местное издание Juneau Empire.

Мальчик, его отец, дядя и двоюродный брат шли по лесу в сопровождении трех собак в восточной части штата Аляска. На группу набросился медведь, повалив на землю двоих мужчин.

Элиот стал стрелять в животное из дробовика. После третьего выстрела медведь упал на землю, что дало взрослым возможность воспользоваться своим оружием и убить зверя.

Как заявил изданию отец мальчика, вся группа обязана ему жизнью. Среагировать на нападение быстрее всех мальчику, по словам отца, помогло то, что он нес ружье в руках, а не за плечом.

Сообщается, что в нынешнем году это первый случай, когда людям пришлось убить животное ради спасения своих жизней. В минувшем году было зафиксировано три случая нападения медведя на человека.

19 июня на Аляске черный медведь загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности. Подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь. Животное было ранено лесником, однако ему удалось скрыться.

Комментарии
2
Wendy Trujillo
Незамужние из твоего города хотят весело провести время!
Смотри имя ㋛
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Wendy Trujillo
Молодчина!
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