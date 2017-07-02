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19:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пассажирка погибла в опрокинувшемся внедорожнике на Култукском тракте в Иркутской области

По факту ДТП проводится расследование.

72-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся на 50-м км Култукского тракта со стороны Слюдянки сегодня, 2 июля. В результате 69-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Проводится расследование. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

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