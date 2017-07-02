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19:00 (мск), источник: Volga News

Задержана гендиректор компании-перевозчика, автобус которой попал в ДТП в Татарстане

В порядке ст. 91 УПК РФ задержана генеральный директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов», в фирме проводятся обыски.

Проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП под Заинском. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан.

По предварительной версии, погибло 14 человек, из них двое детей. 12 человек с различными травмами доставлены в больницы, 3 людей не пострадали.

Кроме того, прокуратурой Республики Татарстан принято решение об изъятии из производства ГСУ МВД России по Республике Татарстан уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и передаче в СУ СК России по Республике Татарстан для соединения и дальнейшего расследования.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле в Центральном аппарате.

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