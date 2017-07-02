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15:44 (мск), источник: 112.ua

В метро «Майдан Независимости» не нашли взрывчатку, станция открыта

Закрытой остается станция «Льва Толстого».

Источник: 112.ua

В Киеве на станции метро «Майдан Независимости» взрывчатку не нашли, ее открыли для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена на странице в Twitter.

«Станцию “Майдан Независимости” проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружили», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за сообщения о минировании станции «Майдан Независимости», «Льва Толстого» и смежные закрыты.

До этого сегодня уже проверяли информацию о минировании «Театральной». На некоторое время закрывали эту станцию и «Золотые ворота», однако взрывчатку не нашли.

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