В метро «Майдан Независимости» не нашли взрывчатку, станция открыта
Закрытой остается станция «Льва Толстого».
Закрытой остается станция «Льва Толстого».
В Киеве на станции метро «Майдан Независимости» взрывчатку не нашли, ее открыли для пассажиров. Об этом сообщает
«Станцию “Майдан Независимости” проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружили», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что
До этого сегодня уже проверяли информацию о минировании «Театральной». На некоторое время закрывали эту станцию и «Золотые ворота», однако взрывчатку не нашли.