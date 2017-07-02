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16:35 (мск), источник: РИА Новости

В Хорватии пациент расстрелял психиатра из автомата

БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Пациент Серджан Смойвер в воскресенье расстрелял из автомата Калашникова психиатра Синишу Ракича на хорватском острове Раб, жена психиатра спаслась, выпрыгнув из окна, передает портал газеты Jutarnji list.

Пациент и доктор проживали в многоквартирном доме в поселке Барбат на острове Раб в Адриатическом море. Около 11.00 мск в воскресенье Смойвер, по данным СМИ, убил Ракича очередью из автомата, жена доктора спаслась, спрыгнув через окно со второго этажа. После того стрелявший забаррикадировался в собственной квартире и заявил, что приготовил взрывное устройство.

Министерство внутренних дел республики сообщило о происшествии, не называя имен, и не уточняя род занятий участников событий.

«По прибытию сотрудников полиции подозреваемый 1969 года рождения выстрелил в них несколько раз из огнестрельного оружия. Место происшествия оцеплено, вызвано специальное подразделение полиции. По прибытии спецназа извлечено тело жертвы 1966 года рождения, подтверждена его смерть», — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, супруга погибшего 1963 года рождения находится в безопасности. Со стрелком ведутся переговоры.

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