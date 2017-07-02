Пожарные-десантники защитили от лесного пожара деревню Чанчур Иркутской области

Пожарные-десантники спасли от огня населенный пункт Чанчур Качугского района Иркутской области. Огненную стихию удалось остановить в 150-ти метрах от ближайшего строения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Угроза перехода огня на населенный пункт Чанчур Качугского района возникла 1 июля в 16.45. В трех км от деревни действовал лесной пожар, который после смены направления и усиления ветра повернулся на жилые дома. Региональная диспетчерская служба перебросила на защиту населенного пункта лесопожарное десантное формирование. Координацию действий взял на себя летчик-наблюдатель Качугского отделения Иркутской базы авиационной охраны лесов Александр Шкурко. В 17.30 на место вылетел вертолет Ми-8 Братского авиапредприятия. В течение трех часов к деревне было переброшено 40 пожарных-десантников, в том числе 12 сотрудников «Иркутскавиалесоохраны» и 28 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны».

«Первая же группа из шести десантников Усть-Удинского отделения Иркутской базы авиационной охраны лесов приступила к прокладке минерализованной полосы вокруг деревни вручную и организации встречного отжига, чтобы не допустить подход огня к жилым домам. Затем с кромки пожара было переброшено к деревне Чанчур 20 работников парашютно-десантной службы. В 19.15 мы вернулись на место базирования в поселок Качуг, доложили о выполненной задаче и обстановке на пожаре в региональную диспетчерскую службу. Министр лесного комплекса Сергей Шеверда дал поручение усилить группировку по защите населенного пункта и доставить на место пожара еще 14 десантников. В 19.45 после дозаправки мы совершили еще один полет к деревне Чанчур», — рассказал летчик-наблюдатель Александр Шкурко.

Пожарные защищали деревню всю ночь. Ситуация осложнялась переменным порывистым ветром. К утру 2 июля угроза перехода огня на жилые дома была отведена, пожар остановили в 150 метрах от ближайшего строения. Сейчас жителям Чанчура ничего не угрожает. Десантники продолжают ликвидировать очаг.