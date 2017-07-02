В Италии задержали украинского военного после показаний репортера

По данным генпрокуратуры Украины, Маркива арестовали в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году. Национальная гвардия Украины (НГУ) сообщила, что Маркив служил в батальоне Кульчицкого на должности заместителя командира взвода.

«По информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов (Рокелли и Андрея Миронова — ред.) прокуратурой города Павия (регион Ломбардия) начато уголовное производство. В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. В рамках свидетельств французский журналист предоставил видеоряд», — говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

При этом, как утверждает ведомство, ссылаясь на данные украинского следствия, Рокелли и Миронов погибли вследствие обстрела со стороны ополченцев, а не силовиков.

Как сообщает МВД, старший сержант Виталий Маркив, который служит в батальоне оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого в должности заместителя командира взвода, поехал в Италию в отпуск.