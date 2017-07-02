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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Эксперты рассказали об обстоятельствах аварии в Татарстане

Эксперты предварительно установили обстоятельства ДТП в Татарстане. Об этом в воскресенье, 2 июля, в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель начальника Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД Сергей Добряков, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По словам Добрякова, при столкновении с тягачом у автобуса отвалилось правое переднее колесо, и он упал на бок. От удара загорелся бензобак, который у этой модели располагается спереди и справа. Огонь распространился по салону за несколько секунд. При этом двери, которые также находятся с правой стороны, оказались заблокированы.

Автобус столкнулся с «движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ» в Заинском районе Татарстана в ночь на 2 июля. Жертвами аварии стали 14 человек, еще 15 получили ранения. Задержана гендиректор компании-перевозчика Оксана Никитина, а также водитель грузовика и один из шоферов автобуса (его напарник находится в больнице; полиция взяла мужчину под охрану, чтобы избежать самосуда со стороны родственников жертв аварии).

Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей.

Комментарии
1
Пильгун Сергей
Люди!!! Автобус ударил в буксируемый КАМАЗ!!!!! Причем здесь водителя буксирующего тягача??? Я понимаю горе родственников погибших и пострадавших... Но отыгрываться на невинных грешно!!!
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