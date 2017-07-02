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18:53 (мск), источник: "Российская газета"

Семьям погибших при ДТП в Татарстане выплатят по миллиону рублей

Страшная авария, которая унесла жизни 14 человек, включая двоих детей, произошла в воскресенье в Татарстане. Рейсовый автобус Самара — Ижевск столкнулся с автопоездом неподалеку от Заинска. Возбуждено два уголовных дела.

ДТП произошло полпервого ночи на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск. Автобус, в котором находились 29 человек, врезался в двигавшийся попутно тягач «МАН», буксируемый в жесткой сцепке «КАМАЗом». Удар был такой силы, что опрокинувшийся автобус «протащило» еще около ста метров по дороге. Почти сразу же он загорелся.

Полыхающую машину потушили в 01.17 минут. От автобуса остался лишь обугленный каркас. Зрелище жуткое. По рассказам очевидцев, вокруг все было окутано едким дымом. Самостоятельно выбраться из огненной ловушки смог лишь водитель и несколько пассажиров, сидевших слева — автобус рухнул на правый борт.

На месте работали 12 бригад «скорой». Четырех тяжело пострадавших и восемь человек в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы Набережных Челнов и Альметьевска. Сразу же в ДТП погибли 13 пассажиров. Чуть позже в больнице скончался еще один.

По предварительной версии, виновником трагедии стал водитель автобуса, пошедший на обгон автопоезда. Возможно, он был ослеплен фарами грузовика. Сейчас Главным следственным управлением МВД по РТ возбуждено два уголовных дела. Одно по статье 264 УК РФ, часть 5 («нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Второе — по статье 238 УК РФ, часть 3 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»).

Расследование взято под особый контроль Следственным комитетом России и прокуратурой РТ.

Президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям, которые потеряли близких в аварии. Им будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 миллион рублей на одного погибшего.

По версиям, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика либо не справился с управлением при обгоне.

Как уточнил премьер-министр РТ Алексей Песошин, татарстанцам, чьи близкие пострадали в ДТП, также окажут денежную поддержку — 100 тысяч рублей при легких травмах, 200 тысяч средних и 300 тысяч при тяжелых.

— Для родственников, которые приезжают к пострадавшим и для опознания погибших, в Казани будет организовано размещение. Соответствующие распоряжения даны, — заверил председатель правительства республики.

В правительстве Самарской области сообщили, что среди погибших в страшной аварии, по предварительным данным, шесть жителей Самарской области, пять человек из региона пострадали. Списки погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку документы пассажиров сгорели. 12 человек находились в учреждениях здравоохранения Альметьевска и Набережных Челнов.

По сообщению самарского регионального управления МЧС, в Казани в готовности находятся вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России и вертолет «Ансат» Центра медицины катастроф минздрава республики с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.

По данным самарской обладминистрации, автобус принадлежит ПАО «Евразийская корпорация автовокзалов» (оператор автовокзала в Самаре). Известно, что руководство и владельцы компании допрашиваются следователями. Руководитель автопредприятия, по сообщению СУ СК Татарстана, задержана.

В свою очередь, прокуратура Самарской области начала проверку, в ходе которой предполагается дать оценку действиям должностных лиц предприятия, ответственных за обеспечение безопасности перевозок.

В то же самое время в правительстве Самарской области обещают оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Семьям погибших в ДТП будет оказана помощь из резервного фонда губернатора в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей.

Муниципалитеты Самары и Тольятти возьмут на себя доставку тел погибших и при необходимости окажут помощь родственникам в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.

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