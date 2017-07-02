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19:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Очевидцы: в Воронеже из гипермаркета «Лента» эвакуировали более 200 человек

По словам горожан, причиной стало задымление в здании.

Более 200 человек эвакуировали из гипермаркета «Лента» на улице Домостроителей, 24 около 14:20 воскресенья, 2 июля. Об этом в редакцию «Вести-Воронеж» сообщило сразу несколько читателей. По словам жительницы Воронежа Юлии Тюниной, по громкоговорителю три раза сообщили о задымлении и эвакуации.

Сообщение о ЧП в полицию и МЧС не поступало.

— Я была в магазине с детьми, и тут объявили эвакуацию. Продавщица сказала, что это учебная тревога, хотя я явно чувствовала запах гари. Подумала, что накрутила себя. Но меньше чем через минуту оказалось, что это не учение. Все стали выходить из гипермаркета, оставив тележки. Кассы не работали. Пожарные не приезжали, наверное, сотрудники магазина сами справились, — рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» Юлия Тюнина.

По словам девушки, посетили гипермаркета около 20 минут стояли на улице, а потом снова зашли.

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