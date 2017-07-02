Пожар произошел во Дворце творчества школьников в Усть-Каменогорске
Пожар во Дворце творчества школьников в
Пожар во Дворце творчества школьников в
Пожар произошел 1 июля, около 21:00. Вспыхнули мебель и оргтехника в административном кабинете на втором этаже. Выгорело около 50 квадратных метров.
Оперативно прибывшие пожарные устранили пламя. Однако, по словам директора ДТШ Галины Асташкиной, на восстановление пострадавшей техники и мебели потребуется около миллиона тенге.
«Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Мы оказались там через 10 минут после сообщения о ЧП, пожарные отреагировали моментально, огонь никуда не перекинулся», — сказала Асташкина.