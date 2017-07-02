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23:23 (мск), источник: Newtimes.kz

Пожар произошел во Дворце творчества школьников в Усть-Каменогорске

Пожар во Дворце творчества школьников в Усть-Каменогорске уничтожил мебель и технику на миллион тенге, передает Yk.kz.

Источник: Newtimes.kz

Пожар произошел 1 июля, около 21:00. Вспыхнули мебель и оргтехника в административном кабинете на втором этаже. Выгорело около 50 квадратных метров.

Оперативно прибывшие пожарные устранили пламя. Однако, по словам директора ДТШ Галины Асташкиной, на восстановление пострадавшей техники и мебели потребуется около миллиона тенге.

«Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Мы оказались там через 10 минут после сообщения о ЧП, пожарные отреагировали моментально, огонь никуда не перекинулся», — сказала Асташкина.
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