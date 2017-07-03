На пляже в воронежском Боровом спасли тонувшего 9-летнего мальчика

Девятилетний мальчик чуть не утонул в реке Усманка на пляже в микрорайоне Боровое около 13:23 субботы, 1 июля. Ребёнка из воды вытащили отдыхающие, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в системе-112.

По данным городского управления по делам ГО и ЧС, выезд спасателей не потребовался. На место ЧП прибыла «скорая». Мальчика отвезли в областную детскую клиническую больницу № 1.

— Воды в лёгких ребенка обнаружено не было. Мальчик сильно испугался. Сейчас его жизни ничего не угрожает, — добавили в системе-112.