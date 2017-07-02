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22:20 (мск), источник: Newtimes.kz

Российский канатоходец сорвался при выполнении циркового трюка в Астане

Заслуженный артист России, канатоходец Василий Пешков выступал с номером на канате в рамках фестиваля циркового искусства «Эхо Азии» в Астане, передает Sputnik Казахстан.

При исполнении номера «Воздушные канатоходцы» Василий Пешков почти завершил свое выступление и прошелся по канату, удерживая на голове длинную палку с партнершей, однако сорвался приблизительно с десятиметровой высоты.

С арены артиста на руках унесли, сообщает издание.

«С Василием Пешковым все в порядке», — сообщили зрителям чуть позже.

Артист ранее успешно гастролировал с цирковыми номерами в Австрии, Австралии, Италии, Великобритании, Швейцарии, Китае, Голландии, Центральной Америке, Германии и других странах.

Десятый юбилейный международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии-2017» стартовал 2 июля и продлится до 6 июля.

Под куполом столичного цирка выступят всемирно известные артисты из Беларуси, Египта, Кыргызстана, Монако, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Латвии, Эфиопии, Китая и Казахстана.

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