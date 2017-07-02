Найденный на станции метро «Славянский бульвар» бесхозный предмет не представляет опасности
Найденный на станции метро «Славянский бульвар» бесхозный предмет не представляет опасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил
Найденный на станции метро «Славянский бульвар» бесхозный предмет не представляет опасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил
«Станция метро “Славянский бульвар”. Бесхозный предмет осмотрен, опасности не представляет», — сказал А. Мышляев.
Он добавил, что в настоящее время восточный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.
Как сообщил ранее Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, восточный вестибюль станции метро «Славянский бульвар» был закрыт