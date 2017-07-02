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22:04 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Найденный на станции метро «Славянский бульвар» бесхозный предмет не представляет опасности

Найденный на станции метро «Славянский бульвар» бесхозный предмет не представляет опасности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Станция метро “Славянский бульвар”. Бесхозный предмет осмотрен, опасности не представляет», — сказал А. Мышляев.

Он добавил, что в настоящее время восточный вестибюль станции открыт для входа и выхода пассажиров.

Как сообщил ранее Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, восточный вестибюль станции метро «Славянский бульвар» был закрыт из-за обнаружения бесхозного предмета, на место были вызваны кинологи.

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