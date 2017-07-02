Пять человек стали жертвами ДТП в Омской области
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Пять человек погибли в результате столкновения легковой машины и грузовика в Омской области, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Пять человек погибли в результате столкновения легковой машины и грузовика в Омской области, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.
По его словам, ДТП произошло на седьмом километре трассы «Иртыш» в Омской области. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, в том числе один ребенок.
На месте происшествия работает следственная группа, сказал собеседник агентства.