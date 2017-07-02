Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева экстренно покидает Юрмалу
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Украинцы назвали две страны, которым доверяют больше всего
Какие сардельки нельзя покупать ни в коем случае
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
США "бьют" Россию по соплам ракет - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ предоставили свидетельства причастности Киева к гибели Боинга
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10Волшебники, ведьмы и квиддич
20:34 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек стали жертвами ДТП в Омской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Пять человек погибли в результате столкновения легковой машины и грузовика в Омской области, сообщил «Интерфаксу» в воскресенье информированный источник.

По его словам, ДТП произошло на седьмом километре трассы «Иртыш» в Омской области. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, в том числе один ребенок.

На месте происшествия работает следственная группа, сказал собеседник агентства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Умер бывший солист "Иванушек International"
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
Сборная Португалии выиграла бронзу на Кубке конфедераций
Путин подписал поправки в бюджет-2017
КНР протестует после приближения эсминца США к спорным островам
Пуск китайского «Великого похода-5» провалился
Эксперты установили обстоятельства ДТП в Татарстане
В CNN прокомментировали опубликованное Трампом видео
Сотрудников ГИБДД могут переодеть в другую форменную одежду
Спорт
Без Роналду Португалию выручил Пепе Сборная Португалии вырвала победу в матче за 3-е место на Кубке конфедераций, после автогола зенитовца Луиша Нету сравняв счет в добавленное ко второму тайму время
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
В Москве резко вырастут тарифы на вывоз мусора
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь