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22:02 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Татарстане

В воскресенье, 2 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Татарстане.

Источник: Volga News

«От себя лично и от правительства Самарской области выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в страшной трагедии — крушении автобуса под Казанью.

Утром 2 июля пришла трагическая весть. Это огромная потеря и большое потрясение для всех самарцев.

Мы глубоко скорбим о погибших вместе с родными и близкими! Сил и терпения вам, чтобы справиться с горем! Светлая память всем погибшим!".

Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

По решению губернатора Самарской области Николая Меркушкина семьям погибших в ДТП будет оказана помощь из резервного фонда в размере 1 млн. рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тыс.рублей.

Муниципалитеты Самары и Тольятти возьмут на себя доставку тел погибших и при необходимости окажут помощь родственникам в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.

Авария, унесшая жизнь 14 человек, произошла 2 июля в 0:40 в девяти км от города Заинск. Пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту «Самара-Ижевск», столкнулся с КамАЗом, буксировавшим грузовик. От столкновения автобус опрокинулся на проезжей части и загорелся.

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