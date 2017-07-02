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22:00 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области в ДТП погибла семья из пяти человек

НОВОСИБИРСК, 2 июл — РИА Новости. Семья из пяти человек, в том числе один ребенок, погибла в воскресенье в дорожной аварии в Омской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Источник: РИА Новости

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 20.20 местного времени (17.20 мск) в Омском районе на участке Западного обхода Омска Федоровка-Александровка.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ-2106” 1986 года рождения при выезде в с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и допустил столкновения с грузовым автомобилем DAF (водитель 1962 года рождения). В результате столкновения пять человек погибли — это водитель автомобиля “ВАЗ” и пассажиры — три женщины и девочка 2014 года рождения», — сказал собеседник агентства, отметив, что в машине ехала семья. Одна из женщин 1939 года рождения, другая 1984, личность третьей пока устанавливается.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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