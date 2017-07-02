В Омской области в ДТП погибла семья из пяти человек

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 20.20 местного времени (17.20 мск) в Омском районе на участке Западного обхода Омска Федоровка-Александровка.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “ВАЗ-2106” 1986 года рождения при выезде в с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и допустил столкновения с грузовым автомобилем DAF (водитель 1962 года рождения). В результате столкновения пять человек погибли — это водитель автомобиля “ВАЗ” и пассажиры — три женщины и девочка 2014 года рождения», — сказал собеседник агентства, отметив, что в машине ехала семья. Одна из женщин 1939 года рождения, другая 1984, личность третьей пока устанавливается.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства автоаварии устанавливаются.