Четыре человека погибли на реке в Челябинской области
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Несколько человек не смогли спастись в результате опрокидывания лодки на реке Тогузак Челябинской области, сообщили агентству «Интерфаксу» в
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Несколько человек не смогли спастись в результате опрокидывания лодки на реке Тогузак Челябинской области, сообщили агентству «Интерфаксу» в
По сообщению очевидцев с места событий, несколько человек поднялись на борт алюминиевой лодки типа “Казанка” и вышли на водную гладь запруды поселка Тогузак. По неизвестным на данный момент причинам, лодка перевернулась и все, кто был на ее борту, не смогли выбраться из воды.
Он отметил, что информация о количестве пострадавших уточняется.
На место происшествия отправлены сотрудники
Тем временем, как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, в реке утонуло четыре человека.