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22:08 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека погибли на реке в Челябинской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Несколько человек не смогли спастись в результате опрокидывания лодки на реке Тогузак Челябинской области, сообщили агентству «Интерфаксу» в пресс-службе регионального главного Управления МЧС в воскресенье.

По сообщению очевидцев с места событий, несколько человек поднялись на борт алюминиевой лодки типа “Казанка” и вышли на водную гладь запруды поселка Тогузак. По неизвестным на данный момент причинам, лодка перевернулась и все, кто был на ее борту, не смогли выбраться из воды.

Он отметил, что информация о количестве пострадавших уточняется.

На место происшествия отправлены сотрудники пожарно-спасательной части № 76 и поисково-спасательного отряда города Троицк.

Тем временем, как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, в реке утонуло четыре человека.

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