В Тбилиси на рынке стройматериалов и автозапчастей вспыхнул сильный пожар

Как сообщили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в тушении пожара на данный момент принимают участие 17 пожарных бригад.

В службе отметили, что локализовать пожар пока не удается, и существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние торговые объекты.

Огнем охвачено трехэтажное здание, где находятся магазины автозапчестей, покрышек и красок.

Как сообщают грузинские СМИ, на месте мобилизованы бригады «скорой помощи», однако пока нет информации о пострадавших.

Между тем, пожар на рынке вызвал сильное задымление в близлежащих районах Тбилиси.