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23:08 (мск), источник: Интерфакс

В Тбилиси на рынке стройматериалов и автозапчастей вспыхнул сильный пожар

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — В Тбилиси в воскресенье вечером возник сильный пожар на территории одного из крупнейших рынков «Элиава».

Как сообщили журналистам в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в тушении пожара на данный момент принимают участие 17 пожарных бригад.

Огнем охвачено трехэтажное здание, где находятся магазины автозапчестей, покрышек и красок.

В службе отметили, что локализовать пожар пока не удается, и существует угроза того, что огонь может перекинуться на соседние торговые объекты.

Как сообщают грузинские СМИ, на месте мобилизованы бригады «скорой помощи», однако пока нет информации о пострадавших.

Между тем, пожар на рынке вызвал сильное задымление в близлежащих районах Тбилиси.

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