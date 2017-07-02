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23:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Пятнадцатилетний зацепер попал в реанимацию в Подмосковье

Пятнадцатилетний зацепер госпитализирован в реанимацию в Подмосковье в критическом состоянии. Как выяснилось, подросток на одном из поворотов на железнодорожном перегоне между станциями «Мытищи» и «Подлипки-Дачные» сорвался с электрички и при падении получил тяжелые травмы.

Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в воскресенье около 22:00 на железнодорожном перегоне между станциями «Мытищи» и «Подлипки-Дачные» прохожие обнаружили юношу в крови. Как выяснилось, подросток на одном из поворотов сорвался с электрички и при падении получил тяжелые травмы. В состоянии комы, с открытой черепно-мозговой травмой он доставлен в реанимацию Мытищинской горбольницы. Состояние пострадавшего врачи расценивают как критическое.

Личность подростка пока не установлена. На месте инцидента работают сотрудники полиции, в настоящее время устанавливается, был ли он один или в кампании таких же зацеперов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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