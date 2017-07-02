В Нью-Йорке эвакуировали людей с железнодорожной станции под Всемирным торговым центром
По имеющимся данным, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в одном из вагонов.
По имеющимся данным, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в одном из вагонов.
В Twitter PATH размещена серия записей, из которых следует, что доступ пассажиров на станцию в настоящее время ограничен
По сведениям источников телекомпании CBS, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в одном из вагонов. На станцию прибыло подразделение для поиска взрывчатки.
Новый комплекс Всемирного торгового центра построен на месте