Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Как недосып влияет на мозг
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
США "бьют" Россию по соплам - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ узнали о спланированной атаке Киева на малайзийский «Боинг»
СМИ о "лицензии" США на вмешательства в дела РФ
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Корабли США выходят на атакующие позиции для удара по Сирии – CNN
На Украине столкнулись ветераны АТО и крестьяне
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
14События недели в фотографиях
02:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во французском Авиньоне

Пострадали как минимум восемь человек.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек пострадали в воскресенье вечером в результате стрельбы рядом с мечетью во французском городе Авиньон (юго-восток страны). Об этом сообщила газета La Provence.

По данным издания, инцидент произошел около 22:30 по местному времени (23:30 мск). Двое мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по выходившим из здания людям. В результате пострадали четыре человека, которые находились на улице, и семья из четырех человек, проживающая в здании неподалеку.

На место происшествия прибыли службы правопорядка. Стрелявшим удалось скрыться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и России
Сборная Германии по футболу выиграла Кубок конфедераций
Определился победитель Кубка конфедераций в России
СМИ узнали о подготовке боевиками провокации с зарином в Сирии
Кувейт призвал арабские страны продлить ультиматум Катару
В США отреагировали на протест КНР из-за спорных островов
Глава «Почты России» покинет компанию
В CNN прокомментировали опубликованное Трампом видео
Синоптики рассказали о «скомканном» лете в Центральной России
Спорт
А побеждают немцы! Германия выиграла Кубок конфедераций Сборная Чили много владела мячом и больше атаковала в финале Кубка конфедераций со сборной Германии, но победа досталась чемпионам мира
Авто
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину В субботу начнут действовать новые государственные программы по поддержке российского автопрома
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
От Бузовой до Собчак: 6 звезд, добившихся успеха после «Дома 2» Даже тому, кто не видел ни одного выпуска «Дома 2» (хотя мы в существование таких людей не верим), определенно знакомы эти лица, ведь для них участие в проекте стало трамплином в шоу-бизнес и на телевидение
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Пять способов стать владельцем квартиры
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Московские фрилансеры скупают загородное жилье
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Дану Борисову лишили родительских прав Отныне экс-телеведущая сможет видеть Полину только в присутствии отца.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь