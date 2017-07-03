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02:36 (мск), источник: РИА Новости

В США сошел с рельсов поезд с 200 пассажирами

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поезд, перевозивший 250 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон в США, передает телеканал CNN со ссылкой на службу пожарной безопасности.

По его данным, в воскресенье по местному времени сошли с рельсов четыре вагона состава, принадлежащего компании Amtrak.

Сообщений о том, что кто-то серьезно пострадал, не поступало, отмечает телеканал.

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