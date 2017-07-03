В США сошел с рельсов поезд с 200 пассажирами
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поезд, перевозивший 250 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон в США, передает телеканал CNN со ссылкой на службу пожарной безопасности.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поезд, перевозивший 250 пассажиров, сошел с рельсов в штате Вашингтон в США, передает телеканал CNN со ссылкой на службу пожарной безопасности.
По его данным, в воскресенье по местному времени сошли с рельсов четыре вагона состава, принадлежащего компании Amtrak.
Сообщений о том, что